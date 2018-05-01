إنجاز الاستعدادات لامتحانات الشهادتين

حلب- معن الغادري

أنجزت مديرية التربية كافة تحضيراتها للامتحانات العامة لشهادة التعليم الأساسي، وشهادة التعليم الثانوي بفرعيها العلمي والأدبي، وشهادة الثانوية المهنية بكافة فروعها (الصناعية والتجارية والنسوية)، والثانوية الشرعية لدورة عام 2018.

وأوضح مدير الامتحانات في مديرية التربية توفيق طلس أن المديرية استكملت كافة الإجراءات وبما يضمن إنجاح العملية الامتحانية، وتوفير مناخات مريحة للطلاب، مبيناً أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام بلغ (58694) طالباً وطالبة، منهم (23080) لطلاب الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي، و(1569) لطلاب الثانوية المهنية الصناعية والتجارية، في حين بلغ عدد المتقدمين لشهادة التعليم الأساسي (34054) طالباً وطالبة، و (110) لامتحانات الإعدادية الشرعية.

وبلغ عدد المراكز الامتحانية لطلاب الشهادة الثانوية 158 مركزاً، و234 مركزاً لطلاب التعليم الأساسي، كما تم تخصيص /8/ مراكز في الأحياء المطهرة، وعدد من المراكز الامتحانية في الريف الشرقي المحرر. وأوضح طلس أن المديرية حرصت على مراعاة ظروف الطلاب وآلية توزعهم على المراكز الامتحانية بحيث تكون قريبة من سكنهم حرصاً على وقتهم وضمان وصولهم إلى مراكزهم الامتحانية ضمن الوقت المحدد لبدء العملية الامتحانية.