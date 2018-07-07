إنجاز الترتيبات والإجراءات عند معبر الزمراني لعودة مئات السوريين من لبنان إلى منازلهم في ريف دمشق

إنجاز الترتيبات والإجراءات عند معبر الزمراني لعودة مئات السوريين من لبنان إلى منازلهم في ريف دمشق

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