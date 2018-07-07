عاجل1 إنجاز الترتيبات والإجراءات عند معبر الزمراني لعودة مئات السوريين من لبنان إلى منازلهم في ريف دمشق 2018/07/07 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet إنجاز الترتيبات والإجراءات عند معبر الزمراني لعودة مئات السوريين من لبنان إلى منازلهم في ريف دمشق اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات