إنجاز 25 بالمئة من الأعمال في نفق خربة غازي على اتستراد حمص طرطوس

يبذل العاملون في فرعي المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحمص والشركة العامة للطرق والجسور جهود كبيرة لإنجاز مشروع “نفق خربة غازي” ووضعه في الخدمة بالمواصفات المطلوبة وبالوقت الزمني المحدد.

النفق الذي يقع على طريق حمص طرطوس يخدم التجمعات السكنية الموجودة على جانبي الطريق ويلغي التقاطع منعا لوقوع الحوادث المرورية، بالإضافة إلى تخديم المنشآت الصناعية والضاحية العمالية.

ووصلت نسبة التنفيذ في المشروع 25بالمئة وفق تصريح مدير فرع المواصلات الطرقية بحمص المهندس محمود العلي، لافتا إلى أن القيمة العقدية للمشروع هي 800 مليون ليرة سورية وبدء العمل فيه نهاية شهر نيسان الماضي ومدة التنفيذ هي 500 يوم ويتضمن أعمالا طرقية وصناعية إلى جانب النفق.

محمد الغرير مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور بحمص أكد أن المشروع يحسن التقاطعات على محور حمص طرطوس بموقع خربة غازي من خلال إنشاء نفق سفلي لربط القرى على جانبي الطريق بممر آمن على مستويين.

وحول الأعمال المنجزة في المشروع بين الغرير أنه تم الإنتهاء من صب قاعدة النفق وجدرانه ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البيتون المسلح للنفق مع نهاية العام الحالي، مبينا أن الشركة تقوم حاليا بتركيب كوفراج للجدران من أجل صبها بالسرعة القصوى بالإضافة لتنفيذ الأعمال الطرقية من كشط تربة زراعية وحفريات ترابية.

وأشار الغرير إلى الأعمال التي قامت بها الشركة لتأمين حركة المرور بانسيابية وأمان أثناء تنفيذ أعمال النفق من إنشاء طريق تخديمي من الجهة الشمالية يستخدم حاليا كتحويلة للسير باتجاه محافظة طرطوس، حيث تم تجهيزه بكل وسائل الأمان والخدمات البديلة بالاتجاهين واتخاذ احتياطات الأمان لضمان أمان حركة السيارات بما فيها الإشارات المرورية والإنارة الليلية.

بدورهم أعرب عدد من المواطنين من القرى الواقعة على جانبي الطريق عن ارتياحهم لتنفيذ مطلبهم بإنشاء النفق، لافتين إلى الضرورة الملحة لانجازه بسبب المخاطر الكبيرة التي كانوا يتعرضون لها يوميا جراء قطعهم الطريق بطرق غير نظامية وتوفير الوقت ومصروف الوقود للسيارات.