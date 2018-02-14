مقابل نيمار.. الريال يضحي بـ 4 نجوم كبار

نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن ريال مدريد يدرس بيع 4 لاعبين من أجل تمويل صفقة التعاقد مع جوهرة السيلساو، نيمار، والذي من المتوقع أن يكلف التعاقد معه مبلغا خياليا.

ويعد كريستيانو رونالدو، أبرز الأسماء التي ارتبطت بالرحيل عن النادي الملكي، بإدراجه في صفقة تبادلية مع نيمار، لتقليل المبلغ المدفوع لضم النجم البرازيلي من ناديه الباريسي.

وذكرت الصحيفة أن الجناح الويلزي غاريث بيل، يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة التي ستعرض للبيع، بالإضافة إلى لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، حيث يحظى هذا الثنائي باهتمام أندية إنجليزية عديدة، أبرزها مانشستر يونايتد.

كما تضم القائمة أيضا المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي ربطته تقارير في أكثر من مناسبة سابقة بالانتقال إلى صفوف أرسنال الإنجليزي.

في سياق متصل، فإن اهتمام ريال مدريد بضم تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي، سيفتح الباب أمام رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس عن صفوف العملاق المدريدي.