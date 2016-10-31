إنشاء وحدات سكنية في سلمية وتأمين الكتب.. أهم مطالب طلبة جامعة حماة

دعا الطلبة المشاركون في المؤتمر الانتخابي للوحدتين الطلابيتين في كليتي الهندسة الزراعية والمعمارية بجامعة حماة، إلى إنشاء وحدات سكنية تابعة للسكن الجامعي في مدينة سلمية للتخفيف من أعباء السفر والتنقل على الطلاب من مختلف مناطق المحافظة إلى مدينة سلمية، فضلا عن معالجة موضوع الازدحامات الخانقة على خط سير حماة-سلمية وبالعكس.

وأكد المشاركون بالمؤتمر الذي عقد أمس في كلية الهندسة الزراعية تحت شعار “طلبة سورية في الجامعات والمعاهد كما في الجبهات صامدون منتصرون”، ضرورة فتح اختصاصات جديدة في كلية الهندسة المعمارية وتجهيز مراسم الكلية بكل المعدات والأدوات الضرورية لعمل الطلبة وافتتاح مراسم جديدة بسبب ضيق المكان المخصص للمراسم الحالية، إضافة إلى تأمين الكتاب الجامعي واستدراك النقص فيه قبل البدء بالعام الدراسي وتزويد مخابر كلية الهندسة الزراعية بكل التجهيزات الضرورية ومعالجة النقص الحاصل بأعداد أعضاء الهيئة التدريسية.

وأكد رئيس فرع حماة للاتحاد الوطني لطلبة سورية أمجد النصر المولى على التواصل مع كل الطلبة الدارسين في كليات ومعاهد جامعة حماة، ومتابعة كل ما تم طرحه خلال المؤتمر، مشيرا إلى دور الطلبة الفاعل بالمجتمع من خلال التمسك بالعلم والمعرفة والإصرار على تكريسه والنهوض بالمجتمع ومواجهة الفكر التكفيري الذي تحاول التنظيمات الإرهابية نشره.