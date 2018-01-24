إنفاق أربعة مليارات ليرة لصيانة الطرق المدمرة

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس ياسر حيدر أن من أولويات عمل المؤسسة تأمين سلامة الطرق العامة من خلال عمليات التجديد والاستبدال للشبكة التي تمتد على مسافة تزيد على 60 ألف كيلومتر والتي تعد من أطول الشبكات الطرقية في الوطن العربي, إلا أن هذه الشبكة تعرضت للتخريب في أكثر من 24 موقعاً في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص واللاذقية وحماة وغيرها من المواقع, حيث قدرت قيمة الانفاق الاستثماري والمالي لهذه المشروعات بحدود أربعة مليارات ليرة.

وأضاف حيدر أن هناك مجموعة من المشروعات التي نفذتها المؤسسة في محافظة حمص لاسيما على طريق حمص تدمر, وتأهيل جسر تل النبي مندو, وفي محافظة حماة تم تنفيذ إعادة تأهيل طريق أثريا الرصافة, وصيانة الطريق الدولي (حلب – دمشق), والحال ذاته في محافظة ريف دمشق من خلال تأهيل وصيانة الطرق المدمرة في منطقة الزبداني ومضايا وبقين وبلودان .كما تم تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة لطريق اللاذقية – كسب, ومعالجة الأضرار على طريق الحسكة – دير الزور وطريق تل تمر في المحافظة نفسها.