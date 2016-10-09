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2016/10/09
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انفجار عبوة ناسفة في منطقة بغداد الجديدة
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انفجار عبوة ناسفة في منطقة بغداد الجديدة
2016/10/09
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