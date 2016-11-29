إنقاذ 1400 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أعلن خفر السواحل الإيطالي الاثنين 28 تشرين الثاني إغاثة حوالي 1400 مهاجر في البحر المتوسط بعد أن أبحروا من ليبيا على متن 13 زورقا.

وقال متحدث باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس،: “كان يوما صعبا جدا، لكن بفضل التزام الوحدات التي تدخلت أنقذ جميع المهاجرين”.

وكان المهاجرون الذين أغيثوا مكدسين في 11 زورقا مطاطيا ومركبين صغيرين، وأسعفتهم زوارق تابعة لخفر السواحل الإيطالي ومراكب تابعة للبحريتين الإيطالية والآيرلندية، وسفينتان تجاريتان، وسفن تابعة لمنظمتي “أس أو أس ميديتيراني”، و”أطباء بلا حدود”.

لكن عاصفة باتت تهدد المنطقة، وكذلك بالنسبة للمهاجرين الذين سيضطرون إلى قضاء ليلة أو ليلتين على الأقل، على متن مراكب الإنقاذ، حيث يبدو أن نهاية الرحلة إلى إيطاليا ستكون صعبة.

وأعلنت السلطات الإيطالية الاثنين، قبل عمليات الإنقاذ، أنها سجلت وصول أكثر من 171 ألف مهاجر بحرا، أي زيادة بنسبة 19 بالمئة عن العام الماضي و4.5 % عن العام 2014 التي كانت سنة قياسية.

ويأتي هؤلاء المهاجرون أساسا من نيجيريا وإريتريا وغينيا وساحل العاج وغامبيا ودول أخرى من أفريقيا، فيما سجل في الأسابيع الأخيرة عدد أكبر من الأسر السورية والفلسطينية بين المهاجرين الذين أنقذوا