إنقاذ 29 مهاجراً وغرق 12 آخرين قبالة سواحل ليبيا

غرق 12 مهاجرا الأربعاء 2 تشرين الثاني، فيما جرى إنقاذ نحو 29 آخرين قبالة سواحل ليبيا.

ووفق خفر السواحل الإيطالي غرق المهاجرون بعدما أبحروا في أجواء عاصفة وربما لقي آخرون حتفهم في الحادث.

وأنقذ خفر السواحل الإيطالي نحو 29 شخصا في قارب مطاطي على بعد 40 كيلومترا إلى الشمال من ليبيا. وشاركت طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الإيطالية في عملية الإنقاذ.

وتم انتشال 12 جثة دون أن يعرف عدد الأشخاص الذين كانوا في القارب، إذ كثيرا ما يضع مهربو البشر أعدادا كبيرة من المهاجرين تصل إلى 100 في قوارب غير آمنة ولدى وصول المهاجرين إلى المياه الدولية يطلبون المساعدة باستخدام الهواتف المحمولة المتصلة بالأقمار الصناعية.

وسجلت أكثر من 3740 حالة وفاة بين المهاجرين هذا العام في البحر المتوسط، بينما وصل قرابة 155 ألف مهاجر إلى إيطاليا في الشهور العشرة الأولى من العام معظمهم من دول جنوب الصحراء الإفريقية.