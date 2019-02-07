إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لمواليد 1981 وما قبل

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يستبعد الاحتياطيين المدعوين “غير الملتحقين” من مواليد عام 1981 وما قبل، وينهي الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد من المواليد ذاتها.

وأوضحت القيادة العامة للجيش في بيان لها: أن الأمر الإداري ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني المدعو “ملتحق” من مواليد عام 1981 وما قبل، وينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المحتفظ بهم والاحتياطيين من حملة شهادة الدكتوراه، مبينة أن الأمر الإداري ينفذ اعتباراً من تاريخ 15-2-2019.