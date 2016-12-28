إنهاء التجهيزات الكهربائية في معهد التأهيل المهني للمعوقين في السويداء

أنهت الشركة العامة للكهرباء بالسويداء تنفيذ أعمال التجهيزات الكهربائية لمعهد التدريب والتأهيل المهني للمعوقين في منطقة الشقراوية.

وبينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء بشرى جربوع أنه جرى تأمين التغذية الكهربائية للمعهد من المحولة المركبة خلال الفترة الماضية ضمن المنطقة الموجود فيها باستطاعة 200 ك.ف، لافتة إلى أن المديرية تعاقدت أيضا مع الشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ أعمال صرف صحي للمعهد خلال الفترة القريبة القادمة بغية وضعه بالخدمة انطلاقا من أهميته في تدريب ذوي الإعاقة على العديد من المهن.

من جهة ثانية أشارت جربوع إلى أن المديرية رفدت روضة الأطفال التابعة لها ضمن مركز التنمية الريفية في مدينة صلخد بتجهيزات جديدة للغرف الصفية مع أدوات ترفيهية لحديقة الروضة بقيمة 1.500 مليون ليرة.

وكانت مديرية الشؤون الاجتماعية بالسويداء استلمت مؤخرا مشروع بناء مركز رعاية الأطفال المشردين في قرية ريمة حازم من الجهة المنفذة مؤسسة الإنشاءات العسكرية حيث تضع حاليا خطة لتشغيله بعد رفده بالتجهيزات.