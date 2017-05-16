إنهاء تكليف موجهين اختصاصيين في حمص ودمشق وريفها



اصدر وزير التربية الدكتور هزوان الوز ثلاثة قرارات ينهي بموجبها تكليف موجهين اختصاصيين في دمشق وريفها وحمص وقد تضمن القرار الأول انهاء تكليف الموجه الاختصاصي لمادة الجغرافيا تمام عيسى من أعمال التوجيه الاختصاصي في محافظة دمشق ويعاد إلى عمله الأصلي وذلك لعدم توخي الدقة العلمية والاهمال في مهامه.‏

كما اقتضى القرار الثاني انهاء تكليف الموجه الاختصاصي لمادة التاريخ ديب زين الدين من أعمال التوجيه الاختصاصي في محافظة ريف دمشق ويعاد إلى عمله الأصلي وذلك لعدم توخي الدقة العلمية والاهمال في تأدية مهامه.‏

أما القرار الثالث فقد اقتضى انهاء تكليف الموجه الاختصاصي للجغرافيا محمد خليل من أعمال التوجيه الاختصاصي في محافظة حمص واعادته لعمله الأصلي لعدم توخي الدقة العلمية والاهمال في تأديته مهامه، وجاءت هذه القرارات على خلفية الخطأ الذي حصل في أحد أسئلة مادة الجغرافيا لامتحان شهادة التعليم الاساسي.‏