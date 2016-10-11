إنهاء فرقاطة «الأدميرال ماكاروف» الاختبارات بنجاح

تجتاز فرقاطة «الأدميرال ماكاروف» الاختبارات البحرية الحكومية الأولى بنجاح.

وذكر المكتب الإعلامي لمعمل بناء السفن «يانتار» أن السفينة خضعت للتجارب الحكومية يوم 7 تشرين الأول. ومن المقرر انتهاؤها، اليوم الاثنين 10 تشرين الأول.

وسيتم نقل الفرقاطة في منتصف تشرين الأول إلى الأسطول الشمالي من أجل اختبار المنظومات الصاروخية والمضادة للطائرات والمدفعية، وبعد ذلك ستعود السفينة إلى قاعدتها في بالتييسك.

ومن المقرر تسليم السفينة للقوات البحرية الروسية في تشرين الثاني من العام الجاري.

وبدأ معمل «يانتار» ببناء السفينة، يوم 29 شباط من عام 2012، وتم إنزالها إلى المياه يوم 2 أيلول من عام 2015.

وتبلغ حمولة هذا الطراز من السفن نحو 4 أطنان، وتصل سرعتها إلى 30 عقدة.

وقد زودت بصواريخ «كاليبر- إن كا» ومنظومة الدفاع الصاروخية «شتيل-1»، بالإضافة إلى مدفعية «أ-190» بعيار 100 ملم. كما يمكن استخدامها لحمل مروحيات «كا-27 وكا-31».