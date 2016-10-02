إيبار بجبر ريال مدريد على التعادل في الليغا الإسبانية

تعثر ريال مدريد مجدد وفرط بنقطتين بعد اكتفائه بالتعادل مع ضيفه إيبار 1-1 على ملعب سانتياغو برنابيو” الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز فران ريكو هدف الضيوف في (د.6)، بينما أدرك الويلزي غاريث بايل التعادل للملكي في (د.17).

ولعب ريال مدريد منقوصا من أبرز لاعبيه مثل الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيليين مارسيلو وكاسيميرو (للإصابة) وقائده سيرخيو راموس.

وهذا التعادل الثالث لريال مدريد في الليغا بعدما سقط في فخ فياريال 1-1 ولاس بالماس 2-2، والرابع تواليا إثر انتهاء نتيجة مباراته مع بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا بالتعادل 2-2 الثلاثاء الماضي.

واستقر ريال مدريد في المركز الثاني حاليا بعد ارتفاع رصيده إلى 15 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي انتصر اليوم بصعوبة على فالنسيا 2-0، وقد يصبح ثالثا إذا فاز برشلونة (13 نقطة) على مضيفه سلتا فيغو الليلة.