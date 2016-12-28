إيجاد موارد تمويل إضافية لدعم صندوق شؤون أسر الشهداء باللاذقية

ناقش أعضاء هيئة متابعة شؤون أسر الشهداء في اللاذقية خلال اجتماع عقد أمس سبل واليات دعم صندوق اسر الشهداء والجرحى وايجاد موارد جديدة وتفعيل التعاون والتواصل مع مختلف الفعاليات والمنظمات والهيئات في المحافظة.

واستعرض المجتمعون مراحل العمل واجراءات استملاك قطعتين من الأرض في منطقة توسع دمسرخو باللاذقية لمصلحة الهيئة لاستثمارهما مستقبلا في إطار سعي الهيئة لايجاد مصادر متنوعة لتمويل الصندوق لتلبية احتياجات ذوي الشهداء والجرحى وتخفيف الاعباء المادية والمعنوية عنهم.

واقترح بعض الاعضاء ان تتم الاستفادة من بعض المنظمات كالاتحاد النسائي لتدريب السيدات على اعمال تكون مقدمة لمشاريع صغيرة مؤءكدين ضرورة إيجاد موارد جديدة والتواصل مع القطاع الخاص ليكون مساهما فاعلا في دعم الصندوق وعمل الهيئة.

وشدد أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد شريتح على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم لذوي الشهداء والجرحى مؤءكدا ان الانتصار الذي تحقق في حلب على الارهاب وداعميه سيكون الانطلاقة نحو الانتصار الكبير وتطهير كامل تراب سورية من دنس الإرهابيين التكفيريين .