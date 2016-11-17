إيجاد 8 ملايين يتيمة في البنوك السويسرية

أصدرت البنوك السويسرية، الأربعاء 16 تشرين الثاني، حوالي 300 اسما لأصحاب ودائع لم يطالب بها أحد منذ العام 1956.

وتفيد تقارير “سويس انفو”، أن المبلغ الإجمالي لهذه الودائع بلغ حوالي 8 ملايين فرنك سويسري (ما يزيد قليلاً على 8 ملايين دولار(.

وتعتبر هذه المحاولة الأخيرة من قبل البنوك للاتصال بأصحاب الودائع أو ورثتهم. وإلا فإن الأموال تذهب إلى الخزينة. وفي الوقت نفسه، إذا كان الحساب قد أنشىء قبل 1954 فمن الممكن تمديد إغلاق الحساب لمدة خمس سنوات.

ونشرت هذه القائمة التي تضم أسماء أصحاب الحسابات، للمرة الأولى في العام الماضي. عندما بلغت حينها حوالي 2.6 ألف حساب، بقيمة 44 مليون فرنك. إلا أنه تم إيجاد مالك لحساب واحد من أصل 20 حسابا.