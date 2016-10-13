إيرادات البريد أكثر من 993 مليون ليرة

بلغت إيرادات المؤسسة العامة للبريد منذ بداية العام وحتى الآن 993.649.803 ليرة سورية.

واكدت المؤسسة أنها تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين ومنها خدمة البريد العاجل الداخلي والخارجي والطرود البريدية الداخلية والخارجية والحوالات العادية والفورية والخارجية والإسكان وتأجير العلب البريدية وشحن البضائع.‏

إضافة إلى خدمات مقدمة لصالح جهات القطاع العام كخدمة بيع اليانصيب وصرف الجوائز وخدمة تسديد رواتب المتقاعدين وإيصال الرواتب إلى المنازل والحصول على وثيقة غير عامل، وتصديق الوثائق وتوزيع نشرة الإعلانات الرسمية، وتسديد الأقساط للمكتتبين على السكن الشبابي وإخراج وثيقة السجل المدني.‏