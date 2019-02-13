إيران.. استشهاد 20 عنصراً من الحرس الثوري بتفجير إرهابي

استشهد 20 من عناصر الحرس الثوري الإيراني وأصيب 20 آخرون جراء تفجير إرهابي انتحاري استهدف حافلة لقوات الحرس في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد وفق ما أعلن مصدر إيراني مطلع.

ونقلت وكالة ارنا عن المصدر قوله: “إن تفجيرا إرهابيا انتحاريا استهدف حافلة تقل قوات منتسبة إلى الحرس الثوري بالقرب من طريق خاش زاهدان التابعتين لسيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران”.

وأضاف المصدر: “إن هذا العمل الإرهابي أسفر حتى الآن عن استشهاد 20 شخصا وإصابة 20 آخرين”.

وفي بيان له أعلن الحرس الثوري الإيراني استشهاد عدد من عناصره وإصابة آخرين نتيجة التفجير الانتحاري الإرهابي لافتا إلى أن “إرهابيين تكفيريين ومرتزقة أجهزة مخابرات تابعة لنظام الهيمنة والاستكبار استهدفوا بسيارة مفخخة حافلة تقل عناصر إحدى الوحدات التابعة لمقر عمليات “قدس” التابعة للقوة البرية للحرس بعد انتهاء مهمتهم على الطريق الواصل بين بلدة خاش ومدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان ما أدى إلى استشهاد وإصابة مجموعة منهم”.

من جهتها قالت الخارجية الإيرانية: إن التنظيم الإرهابي الذي نفذ التفجير الإرهابي “مدعوم من بعض دول المنطقة عسكريا وماليا وفكريا”.

وأعلنت جماعة “جيش العدل” الإرهابية مسؤوليتها عن التفجير الإرهابي.