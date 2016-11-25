إيران.. اصطدام قطارين في سمنان شمال شرق البلاد يودي بحياة 40 شخصا

أعلن علي يحيائي مساعد مدير عام دائرة الاغاثة والانقاذ في الهلال الاحمر الايراني بمحافظة سمنان ان 40 شخصا قتلوا وأصيب/100/ اخرون بجروح جراء حادث اصطدام قطارين في طريق سمنان دامغان شمال شرق ايران.

واضاف يحيائي في تصريح اليوم يمكن ان نحتاج لمساعدات طبية لإنقاذ نحو 100 مصاب متوقعا بان يتراوح عدد القتلى بين 30و40 شخصا.

واشار الى احتواء الحريق الذى اندلع في عدد من عربات القطارين وقال: انه سيتم تحديد هوية الاشخاص الذين توفوا جراء الحريق.