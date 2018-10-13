إيران..الأمن الإيراني يقضي على خلية إرهابية غرب البلاد

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية القضاء على خلية إرهابية تسللت عبر الحدود الغربية إلى محافظة كرمانشاه غرب إيران.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عناصر الأمن في كرمانشاه رصدوا خلية إرهابية تسللت عبر الحدود الغربية إلى البلاد وتمكنوا من القضاء على عنصرين من هذه الخلية في اشتباك مسلح وقع بين الجانبين.

وأوضح البيان أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمعدات الحربية والوثائق الخاصة بهذه الخلية الإرهابية والتي كشف محتواها تورط ودعم أنظمة خليجية رجعية للعمليات الإرهابية في داخل إيران وخطط هذه الخلية لتنفيذ عدة عمليات إرهابية في محافظة كرمانشاه.