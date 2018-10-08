إيران: الشورى يصادق على الانضمام لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب

صدّق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على لائحة الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

وتمّت المصادقة على اللائحة خلال جلسة لمجلس الشورى عقدت، أمس، برئاسة رئيس المجلس علي لاريجاني وخصصت لمناقشته.

وشهدت الجلسة نقاشات بين النواب المعارضين والموافقين على لائحة الانضمام، حيث دعا الموافقون إلى التصويت لصالح اللائحة تجنباً لإعطاء ذريعة للمتربصين بإيران وإضفاء الشفافية على التعاملات المالية، فيما رأى المعارضون أن هذه اللائحة تشكّل خطراً على أمن البلاد عبر تقديم معلومات سرية إلى الجهات الدولية التي ستستغلها لممارسة الضغط على طهران.

ووافق على اللائحة 143 نائباً، فيما عارضها 120 نائباً، وامتنع 5 آخرون عن التصويت من إجمالي عدد النواب الحاضرين وهم 271 نائباً.

وكان مجلس الشورى علّق نقاشه حول الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب قبل أشهر في انتظار مصير الاتفاق النووي المبرم مع مجموعة خمسة زائد واحد، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار الماضي، وأعلنت إثر ذلك فرض عقوبات جديدة على إيران.

بالتوازي، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الحظر الأميركي ضد الشعب الإيراني سيفشل بسبب وعي هذا الشعب، وقال: “لقد دحرنا الأميركيين مراراً بالحكمة ومقاومة الشعب، وهذه المرة أيضاً سندحر أميركا بالتعاضد والتلاحم.. ومن المؤكّد أن الحظر الأميركي ضد الشعب الإيراني سيفشل”.

وأشار ظريف إلى أن الرئيس الأميركي أخفق في تأليب المجتمع الدولي ضد إيران خلال اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كما تحوّل اجتماع مجلس الأمن إلى اجتماع لمحاكمة السياسات الأميركية المتفردة، وأضاف: إن الاتفاق النووي الموقّع مع إيران بين للرأي العام العالمي أحقية الشعب الإيراني وفضح الكيان الصهيوني، لافتاً إلى أن استعراضات رئيس حكومة هذا الكيان بنيامين نتنياهو باتت موضع سخرية واستهزاء في شتى الأوساط الدولية.