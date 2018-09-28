إيران..القضاء على متزعم في مجموعة “جيش العدل” الإرهابية

أعلن قائد القوة البرية لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد محمد باكبور القضاء على المسؤول الثاني في مجموعة “جيش العدل” الإرهابية ملا هاشم نكري خلال عمليات نفذها اليوم مقر القدس التابع للحرس في منطقة سراوان الحدودية.

وقال العميد باكبور في تصريح له اليوم: إنه خلال هذه العمليات الدقيقة والمباغتة المترافقة مع النيران الثقيلة لمقاتلي قوات مقر القدس قتل أربعة من الإرهابيين وأصيب اثنان منهم وفر الباقون” مضيفا أنه “بعد تحديد هوية جثث الإرهابيين تبين أن أحد القتلى كان ملا هاشم نكري وهو المسؤول الثاني لزمرة “جيش العدل” الإرهابية الذي كان خلال السنوات الأخيرة مسؤولا عن العديد من العمليات الإرهابية والتخريبية في المنطقة الوسطى والحدود الجنوبية الشرقية للبلاد في محافظة سيستان وبلوجستان”.

وأكد باكبور على عدم السماح بالمساس بأمن واستقرار الشعب الإيراني من قبل العملاء المأجورين عبر التعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية الأخرى في إيران.

وكان نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين سلامي أكد في وقت سابق اليوم أن أعداء بلاده لن ينجحوا في نقل الفوضى إلى داخل الأراضي الإيرانية محذرا من أن الرد على ذلك سيكون قويا.