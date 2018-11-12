إيران تؤكد استعدادها لمواجهة أي تهديدات للناقلات النفطية

في تصريح للصحفيين اليوم، أكد مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون العمليات العميد محمود موسوي جهوزية القوات المسلحة لمواجهة أي تهديدات لناقلات النفط الإيرانية.

وأشار موسوي إلى أن أي مضايقات تتعرض لها عمليات الشحن والتجارة في الممرات والمياه الدولية تتعارض مع القوانين الدولية ومثل هذه التصرفات غير مقبولة مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بالقدرات اللازمة لحماية مصالحها في مختلف المجالات ومستعدة لمواصلة تقديم الدعم للأسطول التجاري الإيراني.

ولفت إلى أن تصريحات بعض الساسة الأمريكيين حول هذا الموضوع ليست بالشيء الجديد ومثل هذه التهديدات لا جدوى منها.