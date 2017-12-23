إيران تتسلم سفناً تجارية من كوريا الشمالية

أكد المدير التنفيذي لمنظمة الملاحة البحرية الايرانية محمد سعيدي أن ايران ستستلم اعتبارا من نيسان 2018 أولى سفنها من كوريا الجنوبية لتلتحق بالأسطول البحري التجاري الايراني.

واوضح سعيدي أن ايران بعد استلامها اولى سفنها من شركة هيونداي الكورية ستستقبل سفينة واحدة كل 45 يوما من هذه الشركة وسيصل عددها الى 10 سفن تجارية أربع منها حاملة حاويات سعة كل واحدة منها تزيد على 14الفا و500 حاوية.

وابرمت ايران صفقة مع كوريا الجنوبية بقيمة 650 مليون دولار في العاشر من كانون الاول 2016 وبالتحديد مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة والتي ستقوم ايضا بتدريب الطاقم ونقل مهارات التصميم والهندسة والمعلومات الفنية والتطبيقات الحاسوبية.