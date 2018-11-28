إيران تحبط 77 عملية عدوانية

كشفت إيران أن السلطات المختصة أحبطت 77 عملية إرهابية في المناطق الحدودية الغربية والشمالية الغربية للبلاد، وقال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، إن أعداء إيران استخدموا شتى أساليب العداء على مر السنوات الأربعين الماضية من عمر الثورة الإسلامية، وأضاف: “إن أموال البترودولار السعودي والإماراتي وبدعم من الكيان الصهيوني لم تؤد إلى زعزعة الأمن في إيران”، كاشفاً أنهم قد أنشؤوا مقراً للحرب الاقتصادية، برئاسة وزارة الخزانة الأمريكية، تساعدها مجموعة من المؤسسات الأمريكية والدول الحليفة، وأكد أن العدو لا يملك اليوم القدرة على مواجهة الشعب الإيراني ويحاول من خلال الحرب النفسية التأثير على إيران.

يشار إلى أن قوى الأمن الإيراني كشفت وفككت خلال العامين الماضيين عشرات الخلايا الإرهابية التي كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية وتحركات تخل بالأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار حاجي زادة إلى أن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي بافتعال ضجة اعلامية واسعة وأعاد الرئيس ترامب الحظر تدريجياً، ويحاول إرهاب الشعب الإيراني من خلال الضجة الإعلامية وأدوات الكذب والشائعات والتشهير، وأكد على التقدّم الحاصل في المجال العسكري للبلاد، وأضاف: لقد نجحنا في القطاع العسكري وتصنيع الأسلحة وهذه النجاحات مستمرة منذ 38 عاماً، بحيث تتوفّر لدينا سلة من الأسلحة في المجالات البرية والبحرية والجوية.

بدوره، أكد قائد القوة البحرية الإيرانية الأميرال حسين خان زادي أن إيران حققت الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الدفاع البحري وصناعة كافة الأجهزة المتعلقة بالسفن الحربية والغواصات، وأشار إلى صناعة مدمرة “جماران” قبل نحو عشر سنوات وتدشين ثلاث مدمرات هذا العام، وقال: تمكنا من توطين الأجهزة الدفاعية وإن قوتنا البحرية تبحر في المياه الحرة.

من جانبه، رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء محمد باقري، أكد استعداد القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديد، وقال: لا نشعر بالتهديد من الدول المجاورة، بفضل وجود الجيش والقوات المسلحة الأخرى وفهم ودراية الشعب، وأضاف: إن القوى العظمى توصلت إلى استنتاج مفاده أن الصراع العسكري مع الشعب الإيراني لا يجدي نفعاً.