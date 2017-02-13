إيران تخطط لبناء أكبر مستشفى نووي في المنطقة

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن من بين المشاريع الكبيرة التي يجري العمل عليها في إيران، إنشاء أكبر مستشفى نووي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم حالياً انجاز المراحل الأولية لهذا المشروع.

وكالة تسنيم الدولية للأنباء أفادت أن صالحي أكد خلال جولة تفقدية قام بها مساء أمس للمركز الطبي للأطفال في العاصمة طهران، أن الحكومة تولي موضوع العلاج والطب اهتماماً خاصاً، مضيفاً أن الاعتقاد بأن الطاقة النووية تقتصر على أجهزة الطرد المركزي، والتخصيب، والمياه الثقيلة، يعد إجحافاً بحق الصناعة النووية الإيرانية.

ومن بين المشاريع النووية القيمة التي تعمل الحكومة في طهران على تنفيذها بحسب صالحي هي إنشاء أكبر مستشفى نووي في منطقة الشرق الأوسط، وأنه تم البدء بمرحلة التنفيذ.

وأشار رئيس الطاقة الذرية أن هذا المستشفى وبالاستثمارات الضخمة التي تتم فيه، سيتحول إلى نموذج في تقديم الخدمات العلاجية الجليلة للشعب الإيراني.