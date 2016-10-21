إيران تستدعي السفير التركي لديها

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي في طهران، رضا هاكان تكين، لإبلاغه احتجاج إيران الشديد على التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض المسؤولين الأتراك حول التطورات في المنطقة.

واستدعت الخارجية الإيرانية في الأيام الأخيرة، السفير التركي، عدة مرات، للاحتجاج على التصريحات المسيئة لطهران والتي وصفتها بـ”غير الواقعية وغير المسؤولة”.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، زعم أول أمس أن “سياسة إيران المذهبية، وليس تركيا، هي ما تسببت بالتوترات في العراق”!