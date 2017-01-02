إيران تشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية معربا في الوقت ذاته عن أمله في إرساء الاستقرار والهدوء في كل المناطق السورية.

وأشار قاسمي في مؤتمر صحفي اليوم إلى زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم إلى إيران مبينا أن التطورات في المنطقة متسارعة وأن هذه الزيارة جاءت في إطار تبادل الآراء والتشاور بين إيران ودول المنطقة ومنها سورية لبحث آخر مستجدات الأوضاع في سورية والمنطقة وذلك في أعقاب الاجتماع الثلاثي الذي عقد في موسكو الشهر الماضي.

ولفت قاسمي إلى النتائج الإيجابية لاجتماع موسكو الذي ضم روسيا وإيران وتركيا ومن بينها تضافر جهود الدول الثلاث من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سورية لافتا إلى أن هذه الجهود ستتواصل للوصول إلى الحل النهائي.

كما أعرب قاسمي عن أمله في توفير ظروف مناسبة للمحادثات السورية القادمة في العاصمة الكازاخية استانا بهدف الحصول على نتائج إيجابية.

وكان عقد في موسكو في العشرين من الشهر الماضي اجتماع ثلاثي روسي إيراني تركي وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ختامه.. “أن الدول الثلاث متفقة على التسوية السياسية للأزمة في سورية مع التأكيد على الاستمرار في محاربة تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين” مشيرا إلى أن هذه الدول توصلت كنتيجة للاجتماع إلى بيان مشترك يتضمن إجراءات سياسية لتسوية الأزمة في سورية ويؤكد على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

من جهة ثانية تطرق المتحدث الإيراني إلى عمليات تحرير مدينة الموصل العراقية من إرهابيي “داعش” مشيرا إلى وجود تقدم في العمليات العسكرية بفضل جدية الحكومة العراقية للقضاء على الإرهاب.