إيران تصادق على الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

خلال جلسة لمجلس الشورى الإيراني عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس علي لاريجاني، صادق المجلس على لائحة الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

وشهدت الجلسة نقاشات بين النواب المعارضين والموافقين على لائحة الانضمام، حيث دعا الموافقون الى التصويت لصالح اللائحة تجنبا لاعطاء ذريعة للمتربصين بإيران واضفاء الشفافية على التعاملات المالية فيما رأى المعارضون ان هذه اللائحة تشكل خطرا على امن البلاد عبر تقديم معلومات سرية الى الجهات الدولية التي ستستغلها لممارسة الضغط على طهران.

وكان مجلس الشورى علق نقاشه حول الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب قبل اشهر في انتظار مصير الاتفاق النووي المبرم مع مجموعة خمسة زائد واحد والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار الماضي واعلنت اثر ذلك فرض عقوبات جديدة على ايران.