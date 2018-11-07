إيران تطالب الأمم المتحدة بالردّ على العقوبات الأمريكية

أعلن المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنّ المنظمة تدرس رسالة إيران بشأن العقوبات الأميركية وسيجري الردُّ عليها.

وكانت إيران قد دعت الأمم المتحدة إلى الرد على القرار الأميركي بإعادة فرض العقوبات عليها، مشيرة إلى أنه غير قانوني ويمثّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن بشأن الملف النووي، وأكد غلام علي خوسرو سفير إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمين العام أن السلوك غير المسؤول لواشنطن يستلزم رداً جماعياً لدعم سيادة القانون.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضطر لتغيير سياساتها تجاه إيران، وأوضح، في خطاب له عبر “الفيديو” أمس، أنه على يقين بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستدرك بأن هذه السياسات لن تؤثر على عزيمة الشعب الإيراني بل سيضطر الأمريكيون إلى تعديلها.

وأشار إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة التي بدأت سياساتها تجاه إيران بإثارة الأجواء والإساءة للشعب الإيراني أعادت النظر في سياساتها ولهجتها، مبيناً أن ترامب أيضاً سيضطر بعد مرور فترة لتغيير سياساته تجاه إيران.

ولفت ظريف إلى تفعيل الحزمة الثانية من الحظر الأمريكي ضد إيران، وأضاف: لقد أصبح واضحاً بأن هؤلاء بحثوا عن كل الشركات، وبلغ الأمر بهم أن قاموا بإدراج الشركات المنحلة أيضاً إلى قائمة هذا الحظر، وهو ما يشير إلى إفلاس الإدارة الأمريكية، وأشار إلى أن الإجماع الدولي ضد الإجراءات الأمريكية الأحادية كان واضحاً، وأضاف: العالم يقف اليوم بوجه الحكومة الأمريكية، وليس هناك سوى عدد من البلدان الصغيرة والكيان الصهيوني في منطقتنا مستعدة لمواكبة أمريكا، وأكد أن حكومة بلاده لن تسمح لهذه الإجراءات العدائية في أن تحقق غاياتها.

في سياق متصل بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي العقوبات الأمريكية ضد إيران، وجرى التأكيد على أنها غير شرعية.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس، إن “المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء حول الوضع المترتب في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران”، وأضاف: “جرى التأكيد على الطابع غير الشرعي لمثل هذه التصرفات”، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العقوبات الأمريكية ضد إيران غير قانونية وتمثّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن، متعهّداً بإيجاد سبل لتجاوزها.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، عقب لقائهما في مدريد: “إن العقوبات الأمريكية ضد إيران غير قانونية على الإطلاق، ويشكل تطبيقها انتهاكاً صارخا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إن الأشكال التي يتم بها الإعلان عن هذه الخطوات وتنفيذها لا يمكن ألا تثير خيبة الأمل”، وشدد على أن “خطة العمل الشاملة المشتركة” الخاصة بتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني، التي تمّ إبرامها عام 2015 بين إيران ومجموعة “5+1” الدولية وصادق عليها مجلس الأمن، “لا تزال سارية المفعول بالنسبة للأطراف التي حافظت على مشاركتها في عمل هذه الآلية”.

كما أعربت اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة عن تضامنها مع جمهورية إيران الإسلامية شعباً وقيادة في مواجهة المؤامرة التي تستهدف إضعاف مقدراتها واقتصادها والنيل من مكانتها الإقليمية والعالمية، مؤكدة أن هذه المؤامرة ستنكسر على صخرة صمود الشعب الإيراني وقيادته.

بالتوازي اختبرت القوات الإيرانية صاروخ أرض جو (شلمجة) ومنظومة صواريخ (طبس)، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من مناورات الولاية المشتركة للدفاع الجوي، وقال المتحدّث باسم المناورات العميد محمود موسوي: إن عملية إطلاق الصواريخ وإصابة أهدافها بدقة وتدميرها كانت ناجحة، مشيراً إلى أن تصميم وصناعة واستخدام هذه المعدات بتقنياتها الحديثة يكشف أنه لم يعد أمام إيران أي عقبة وانه بإمكاننا تلبية جميع احتياجاتنا الداخلية.

وكانت مناورات الولاية المشتركة للدفاع الجوي الإيراني انطلقت الاثنين في مناطق واسعة شمال ووسط وغرب إيران، وتشارك فيها القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري ووحدات من سلاح الجو بالجيش الإيراني إضافة إلى شبكة الرصد بإشراف مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي.