إيران تطالب بوقف الفبركة للشبكات الناطقة بالفارسية في بريطانيا

طالبت السفارة الإيرانية في لندن المؤسسة العليا المشرفة على وسائل الإعلام والبث المرئي والمسموع في بريطانيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف فبركة الأخبار من قبل بعض وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية وتحريضها على أعمال الفوضى والشغب في إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم عن مصدر مطلع في السفارة الإيرانية بلندن قوله إن “السفارة بعثت رسالة إلى المؤسسة العليا المشرفة على وسائل الإعلام والبث المرئي والمسموع في بريطانيا اوفكوم طالبت فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف فبركة الأخبار وتزييفها من قبل وسائل الإعلام المذكورة بهدف حماية الإعلام المهني” على خلفية قيام بعض وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية الموجودة في المملكة بانتهاك القانون الداخلي البريطاني والقوانين الدولية بشكل صارخ ومحاولاتها خلال الأيام الأخيرة تحريض المحتجين في إيران على الشغب.

وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي دعا في تصريح له أمس الشعب الإيراني إلى عدم الاستماع للاشاعات المغرضة التي تبثها وسائل الإعلام المعادية مؤكدا أن الأحداث التي تعرضت لها البلاد مؤخرا أظهرت للجميع مدى خداع وكذب هذه الوسائل.