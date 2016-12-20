إيران تغلق سفارتها وقنصلياتها في تركيا

أعلنت السفارة الإيرانية في تركيا أنها ستغلق أبوابها والقنصليات التابعة لها في أعقاب اغتيال السفير الروسي في أنقرة.

وقالت السفارة في تعميم نشرته على موقعها الإلكتروني، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء 19 إلى 20 كانون الأول: “إن جميع الخدمات القنصلية في تركيا مغلقة غدا”.

ويأتي هذا التطور على خلفية إعلان السلطات الروسية، مساء الاثنين 19 كانون الأول، عن وفاة سفير روسيا لدى تركيا، أندريه كارلوف، متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم شنه عليه مسلح في مبنى متحف الفن الحديث في أنقرة، أثناء افتتاح المعرض المصور “روسيا بعيون أتراك”.