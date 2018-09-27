إيران تكشف عن طائرات “درون” بمواصفات جديدة

أزاحت إيران الستار عن ثلاثة منجزات في مجال الطائرات دون طيار، إحداها تصميم وتصنيع رادار سار الذي يتمّ نصبه على طائرات دون طيار، ويحظى بإمكانيات، من ضمنها التصوير على مدار الساعة وفي أجواء الغيوم والغبار والأتربة.

ولهذا الرادار إمكانية تصوير التحصينات والمنشآت العسكرية، والكشف عن المنشآت والمعدات الخادعة غير الحقيقية، وإكمال معلومات التصوير البصري، وتحديد تغييرات النسيج الأرضي الناجمة عن وجود المعدات، وإيجاد المنشآت العسكرية، والكشف عن التغييرات الناجمة عن الحوادث الطبيعية وعن التغييرات الحاصلة في أوضاع منشآت المنطقة.

كما تمت إزاحة الستار عن جهاز تشويش اتصالات ينصب على طائرات الدرون دون طيار في نطاق ذبذبات 20 إلى 520 ميغاهيرتس بالإضافة إلى إزاحة الستار عن مشروع شاهد لصنع منظومة تشويش الاتصالات باسم “شاهين”.

في الأثناء، شدد الرئيس حسن روحاني على ضرورة اتخاذ جميع الدول موقفاً موحداً وحازماً حيال الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون في إطار مكافحة جادة لهذه الظاهرة، لافتاً إلى موقف إيران القائم على خفض التوترات في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال لقاء روحاني مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تناول الجانبان جديد الاتفاق النووي، وقال: أدعو إلى الالتزام بالاتفاق النووي، مشيراً إلى أن الجانبين الإيراني والأوروبي اتخذا قرارهما بحزم للحفاظ على الاتفاق النووي ومواصلة السير وفق بنوده.

وأوضح روحاني أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران غير قانوني، واصفاً الانسحاب بأنه مدعاة للدهشة، وأثار معارضة المجتمع الدولي، وقال: بات علينا جميعاً السعي إلى تنمية تعاوننا ومواصلة مباحثاتنا بغية التوصل إلى إطار عملي ملائم يحفظ الاتفاق النووي، ويكفل تنفيذ بنوده ولا سيما ما يخص الشأن الاقتصادي، لافتاً إلى إقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام إيران بهذا الاتفاق.

من جانبها شددت ماي على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، معربة عن تعازيها بضحايا الاعتداء الإرهابي في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران.