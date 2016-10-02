إيران تنشر صور احتجازها لطائرة أمريكية

نشرت إيران صورة لطائرة أمريكية من دون طيار متطورة من طراز C1MQ كانت احتجزتها في وقت سابق.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن هذه الطائرة هي من صنع الولايات المتحدة ويستخدمها جهاز الـ “سي اي ايه” والجيش الأمريكي، وتعتبر هذه الطائرة من عائلة طائرات “بريداتور” من دون طيار.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت السبت إن الحرس الثوري أنتج طائرة جديدة دون طيار هجومية ويعتبر تصميمها الخارجي نسخة من طائرات “RQ-170” الأمريكية.

وقالت وكالة “تسنيم” الإيرانية إن “قوات الجو الفضائية التابعة للحرس الثوري عرضت أحدث طائراتها المسيرة تحت اسم “صاعقة” وهي طائرة قتالية من دون طيار”، مشيرة إلى أنها من طراز “سيمرغ” دون طيار.