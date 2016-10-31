إيران تنفي إرسال أسلحة إلى اليمن

نفت وزارة الخارجية الإيرانية ما وجهته إليها أمريكية من اتهامات حول إرسال طهران أسلحة للحوثين في اليمن

وكان الأميرال الأمريكي كيفن جونيغان زعم أن سفنناً أمريكية اعترضت أربع شحنات أسلحة قادمة من إيران باتجاه اليمن، وبحسب جونيغان فإن الشحنات كانت تحوي آلاف الرشاشات الهجومية ” إي كي-47″ وصواريخ مضادة للدبابات وبنادق دقيقة التصويب وقطع أخرى

الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي صرح أن هذه الاتهامات خاطئة تماماً ، وهي تصدر بينما يصب التحالف العربي كل يوم أسلحة مدمرة وقنابل وصواريخ أميركية على رؤوس المدنيين العزل في المدارس والمستشفيات والسجون والبيوت في اليمن”، معتبرا أنها “جرائم حرب”.

إيران لم تخفي دعمها للحوثيين ، كما تستنكر التصرفات الأمريكية ببيع الأسلحة للسعودية لتستمر بعمليات القصف التي تقوم بها ضد المدنيين في اليمن