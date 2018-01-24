إيران: ضبط حمولتين من المواد المتفجرة والأسلحة

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم ضبط حمولتين من المواد المتفجرة والأسلحة شرقي إيران وغربها سعت استخبارات النظام السعودي لإدخالها في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في مناطق شرق إيران.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: أنه تم خلال المرحلة الأولى من عملية لقوات الأمن الإيراني كشف وضبط 23 قنبلة جاهزة للتفجير من فئة القنابل القابلة للتحكم عن بعد التي كانت قد نقلت إلى إيران من الجانب الشرقي وبتوجيه من أجهزة استخبارات النظام السعودي لارتكاب أعمال مؤذية وإثارة الفوضي في المحافظات الشرقية للبلاد”.

وأضاف البيان: أن قوات الأمن تمكنت في المرحلة الثانية من العملية في إطار ملاحقة والقضاء على الزمر الإرهابية من ضبط أجهزة ومعدات تستخدم في صناعة القنابل وتتضمن متفجرات ومادة”تي ان تي”وشرائح متفجرة إضافة إلى 150 قطعة من الصواعق الالكترونية تعود إلى إحدى الزمر الانفصالية الإرهابية في مدينة مريوان غرب محافظة كردستان”.

وأوضح بيان الوزارة أنه كانت بحوزة هذه الزمرة الإرهابية التي تسللت عبر منطقة كردستان العراق بهدف القيام بالتفجيرات داخل البلاد أيضاً 41 قنبلة يدوية و31 مخزناً لسلاح الكلاشنكوف و4 قذائف ار بي جي فضلا عن قطعات من السلاح الحربي.