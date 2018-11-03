إيران: قادرون على تخطي العقوبات الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية قدرة إيران على تخطي العقوبات الأمريكية الجديدة من خلال تعاونها مع الدول الصديقة والاعتماد على طاقاتها الداخلية مشددة على أن إعادة الحظر الأمريكي مجددا تعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية والقانونية والأخلاقية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن إعادة فرض الحظر غير القانوني من قبل أمريكا على إيران تعتبر انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد على لزوم إنهاء جميع أشكال الحظر على إيران وفق بنود الاتفاق النووي كما تعد انتهاكا للحكم الصادر من قبل محكمة العدل الدولية قبل فترة وتتناقض مع الإرادة الصريحة لمعظم دول العالم.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن إعادة الحظر الأمريكي على إيران تدل على أن أمريكا لا تحترم القوانين الدولية بل تعاقب تلك الدول التي تراعي القانون وتلتزم بتعهداتها مؤكدة أن إيران لن تسمح لنظام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصل إلى أهدافه اللامشروعة.

وتعتزم الولايات المتحدة غدا تطبيق حزمة ثانية من إجراءات الحظر التي أعادت فرضها على إيران بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في أيار الماضي ويستهدف الحظر القطاعين النفطي والمالي.