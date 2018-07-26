إيران: لن نرضخ للضغوط والتهديدات الأمريكية

رداً على التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون ومطالبتهم إجراء محادثات مع إيران، بالتزامن مع إطلاق التهديدات ضدها، أعلنت إيران أنها لن ترضخ للضغوط والتهديدات الأمريكية، وأن شعبها سيدافع عن حقوقه وسيادة بلاده واستقلالها، فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المقاومة والوحدة وتضامن الشعب الإيراني والسعي لتحييد المؤامرات ستكون أقوى رد على التصريحات المبتذلة للساسة الأميركيين.

وقال روحاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء: “إن بعض حكام الولايات المتحدة يطلقون المزيد من التصريحات العبثية التي لا أساس لها، وما هي إلا تهديدات سخيفة وخاوية ولا تستحق الرد عليها، مضيفاً: إن التماسك واختيار طريق الوحدة والمقاومة هو أقوى رد على تصريحاتهم السخيفة، ولفت إلى أن إيران ستقف في مواجهة مؤامرات أميركا والأعداء على كل الصعد، مشدداً على ضرورة العمل والتعاون مع العالم لكشف المخططات الأميركية الرامية إلى إضعاف الشعب الإيراني.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريح له: إن على الإدارة الأمريكية نسيان وهم المفاوضات أحادية الجانب من منطلق الغطرسة والتهديد مع إيران، وألا يكرروا تجاربهم الفاشلة البالية، وأوضح أن الشعب الإيراني لم ولن يتوقف أبداً عن الدفاع عن حقوقه وحماية سيادته واستقلاله في وجه الأطماع التوسعية والهيمنة والضغوط.

وأشار قاسمي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تعرف جيداً أن العالم قد تغيّر وأن الحقبة الحالية ليست زمن الهيمنة والتسلّط والنظرة الأحادية، وأن الرأي العام العالمي ينظر بسلبية إلى أداء الإدارة الأمريكية، وهذا يدل على حصول تحوّل عميق وشامل على الساحة الدولية.

في الأثناء، عيّن مجلس الوزراء الإيراني، أمس، السيد عبد الناصر همتي محافظاً جديداً للبنك المركزي خلفاً لنظيره السابق ولي الله سيف.

وثمّن الرئيس روحاني، لدى ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، الجهود التي بذلها المحافظ السابق، مؤكداً أن السيد سيف قدّم خدمات قيّمة لكبح جماح المؤسسات المالية غير الرسمية، ووصف المحافظ الجديد بأنه يمتلك خبرات قيّمة في قطاع المصارف والتأمين، وأكد أن من أولويات محافظ البنك المركزي الجديد، إصلاح النظام المصرفي والسياسات المالية والنقدية، وتحسين الروابط المصرفية مع العالم، وتنمية الاتفاقيات النقدية الثنائية، وصون ومراقبة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

وكان السيد عبد الناصر همتي يشغل منصب مدير عام شركة التأمين المركزية، كما سبق وتولى رئاسة بنك “ملي” الحكومي أيضاً.