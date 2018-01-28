إيران: مقتل خمسة إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي

قتل خمسة إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي واعتقل 16 آخرون إثر اشتباك مع القوات الإيرانية غرب إيران.

وقال قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور في تصريح اليوم: الاشتباك الذي وقع بين قوات مقر النجف الأشرف التابع للقوة البرية للحرس الثوري والإرهابيين التكفيريين أدى إلى مقتل 5 إرهابيين بينهم ثلاثة فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة اثناء محاصرتهم”.

وأضاف باكبور: اثناء هذا الاشتباك استشهد ثلاثة من المقاتلين بمقر النجف الأشرف التابع للقوة البرية للحرس الثوري”.

وكان وزير الداخلية الإيراني محمد رضا رحماني فضلى أعلن في وقت سابق أن القوات الأمنية والعسكرية الإيرانية كانت على علم مسبق بتسلل المجموعة الإرهابية التابعة لتنظيم”داعش” إلى البلاد.