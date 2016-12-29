إيران: مواصلة بناء المستوطنات ستقضي على الكيان الصهيوني

أكد مسؤول العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد رمضان شريف أن استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي ببناء المستوطنات سيفضي بالنهاية إلى القضاء عليه معتبرا أن “الولايات المتحدة باتت تدرك حقائق الشرق الأوسط جيدا”.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى في الـ 23 من الشهر الجارى قرارا يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصوت 14 عضوا لمصلحة القرار بينما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

وقال العميد شريف في تصريح اليوم.. إنه “إذا استمر الكيان الصهيوني ببناء المستوطنات فلا شك سيقابله رد مناسب” مضيفا.. إن “الكيان الصهيوني هو الخاسر في الحرب القادمة بالتأكيد وسيقضى عليه بالكامل”.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أمس عن مخطط لإقامة وحدة استيطانية جديدة مكونة من أربعة طوابق في حي سلوان بالقدس المحتلة في تحد جديد لقرار مجلس الأمن الدولي حول عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي.