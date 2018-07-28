إيران: نملك القدرة للرد على أي عدوان عسكري

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء محمد علي جعفري أن إيران تملك القدرة للرد على أي عدوان عسكري ضدها محذرا من أن أي تحرك عدائي من هذا القبيل سيكلف الأعداء ثمنا باهظا.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن جعفري قوله في كلمة ألقاها خلال تجمع للطلبة الجامعيين التعبويين: “إن إيران تمتلك القدرة على الرد على التهديدات العسكرية التي يطلقها الأعداء” مشيرا إلى أن التهديدات الأمنية التي خطط لها الأعداء في السنوات الأخيرة باءت جميعها بالفشل.

وشدد جعفري على أن محاولات إثارة الأجواء السلبية ضد إيران محكومة بالفشل لافتا إلى أداء الحرس الثوري الإيراني خلال الأعوام العشرة الماضية ودخوله في مجالات التصدي للغزو الثقافي والتهديدات.

مسؤولان عسكريان إيرانيان: من أراد تهديد مصالح إيران فستتعرض مصالحه للخطر

بدوره أكد العميد يد الله جواني مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية أن من يرد تهديد مصالح إيران فإن مصالحه ستتعرض للخطر مشيرا إلى قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز والتأثير في الوضع في البحر الأحمر.

وقال العميد جواني في تصريح له اليوم: “إن أراد الأمريكيون أن يمارسوا بلطجتهم ضدنا فإنه من الطبيعي أن تقوم القوات المسلحة الإيرانية بما يلزم مستخدمة كل ما لديها من قدرة وجهوزية من أجل الحفاظ على المصالح القومية الإيرانية” مشيرا إلى أن الوضع الجيوسياسي لإيران وحضورها الحساس في المنطقة هو الضامن لتأمين أمن الممرات المائية.

وأوضح جواني أن أهم أسباب انعدام الاستقرار في المنطقة هو التدخلات الخارجية والمجموعات المرتبطة بدول من خارج المنطقة.

بدوره أكد رضا طلائي نيك مساعد وزير الدفاع الإيراني للشؤون القانونية والبرلمانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنه ارتكاب أي حماقة ضد إيران لأن الشعب الإيراني سيقف بقوة أمام الاستكبار وأمريكا والصهاينة مشيرا إلى أن ترامب يجب أن يشعر بقلق بالغ كما ينبغي عليه أن يستفيد من تجارب رؤساء امريكا السابقين لأن كل من هدد إيران حصل على نتيجة معاكسة تماما.