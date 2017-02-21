إيسكو يواجه مصيرًا مجهولاً مع ريال مدريد

لا يزال الجدل مستمرًا في الصحافة الإسبانية عن مصير إيسكو نجم فريق ريال مدريد الذي اقترب بقوة من الرحيل عن صفوف النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت تقارير عديدة أن إيسكو قرر خلع قميص الفريق الملكي بصيف العام الجاري 2017 قبل نهاية عقده بموسم كامل، لعدم قدرته على فرض نفسه على التشكيلة الأساسية على مدار ثلاثة مواسم ونصف تحت قيادة 3 مدربين، هم كارلو أنشيلوتي، رافائيل بينتيز، وأخيرًا زين الدين زيدان.

إلا أن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، طرحت الخيارات المحتملة لوجهة إيسكو المقبلة، في ظل تلقيه عروض من أندية يوفنتوس الإيطالي، وتشيلسي ومانشستر سيتي في إنجلترا.

وأضافت أن برشلونة يبقى أيضًا ضمن المهتمين بضم لاعب ريال مدريد، وفي حالة إتمام هذه الصفقة سيكون اللاعب رقم 13 في تاريخ النادي الملكي الذي يقرر الانتقال إلى غريمه التقليدي في كتالونيا، ليسير على خطى لويس إنريكي المدير الفني الحالي للبارسا، والنجم الكاميروني صامويل إيتو.

ونشرت الصحيفة القائمة الكاملة للاعبين الذين اختاروا برشلونة بعد الرحيل عن صفوف العملاق المدريدي، بخلاف إنريكي وإيتو، وهم روبرت بروزينسكي، جيكا هاجي، جولين لوبيتيجي المدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا، ألفونسو بيريز، داني جارسيا لارا، جيسوس بيريدا، لوسيان مولر، جوان ماريرو هيلاريو، خوسيه آنخيل بيراوندو، وهنري نورماند.