إيفرتون يخطف فوزًا متأخرًا أمام كريستال بالاس

واصل إيفرتون صحوته ببطولة الدوري الإنجليزي، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إثر فوزه المتأخر 2 / صفر على ضيفه كريستال بالاس اليوم الأحد في المرحلة التاسعة للمسابقة.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 87، ليحرز دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الأول، قبل أن يؤمن جينك توسن النتيجة، بتسجيله الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 89.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد إيفرتون إلى 15 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس، الذي تكبد خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.