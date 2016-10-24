إيقاف مدرب باير ليفركوزن الألماني مباراتين

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الاثنين، إيقاف روجير شميت مدرب باير ليفركوزن لمباراتين وتغريمه 15 ألف يورو بعد طرده خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام هوفنهايم 0-3 السبت الماضي.

وتم استبعاد شميت، بسبب دخوله في مشادة كلامية مع مدرب هوفنهايم جوليان ناغليسمان.

وسيتم تطبيق العقوبة بداية من المباراة التي سيخوضها فريقه أمام لوتي غدا الثلاثاء في كأس ألمانيا، ثم أمام فولفسبورغ في المباراة المقرر إقامتها بالدوري السبت المقبل.