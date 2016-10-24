إيقاف ميديل لاعب انترناسيونالي لثلاث مباريات

أعلنت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم يوم الاثنين إيقاف جاري ميديل لاعب وسط انترناسيونالي لثلاث مباريات بسبب تصرف عنيف.

واعتدى ميديل بمرفقه على ياسمين كورتيتش لاعب اتلانتا خلال الخسارة 2-1 يوم الأحد.

وقالت اللجنة عبر موقعها على الانترنت: “إن الواقعة حدثت في الدقيقة 39 ولم يشاهدها الحكم دانييلي دوفيري لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت اعتداء اللاعب التشيلي على كورتيتش بحركة مفاجئة ومتعمدة بذراعه اليسرى.”

وسيغيب ميديل (29 عاما) – دائم المشاركة هذا الموسم مع فريقه – عن زيارة تورينو يوم الأربعاء ثم عن لقاء المضيف سامبدوريا يوم الاحد المقبل ثم مباراة على ملعب فريقه أمام كروتوني في السادس من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ويقبع انترناسيونالي في المركز 14 بعدما جمع 11 نقطة من تسع مباريات.