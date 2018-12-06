إيكاردي بمواجهة رونالدو في قمة إيطاليا

يستعد يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان، مساء الجمعة، في ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، لمنافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم وسط معركة مرتقبة بين الهدافين إيكاردي ورونالدو

وسيحاول ماورو إيكاردي قائد وهداف إنتر ميلان، قيادة إنتر ميلان إلى إلحاق الهزيمة الأولى بيوفنتوس الذي حقق بداية موسم رائعة برقم قياسي هو 40 نقطة في 14 مباراة (13 فوزا وتعادل واحد) بعد أن ضم إلى صفوفه أفضل لاعب في العالم 5 مرات، من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في الترتيب الحالي برصيد 29 نقطة، لكن فوزه على يوفنتوس قد يبقي الصراع على اللقب قائما بعد أن ابتعد فريق “السيدة العجوز” بفارق 8 نقاط عن وصيفه في الموسم الماضي نابولي بقيادة مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي.

وفي الحالة المعاكسة، قد تشكل هزيمة إنتر ميلان في “دربي إيطاليا” بين عملاقي الشمال، ضربة قوية لطموحاته وتمهد الطريق أمام يوفنتوس نحو لقب ثامن تواليا لاسيما أنه تخطى عقبة الفرق التي قد تشكل له عقبات على هذا الطريق وفي مقدمتها نابولي (3-1) وميلان (2-0) ولاتسيو (2-0 أيضا) وفيورنتينا (3-0)، ولم يبق سوى روما المتراجع إلى المركز السابع (20 نقطة).

وأكد إيكاردي أنه يتطلع لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقال: “لن أقبل بالتعادل. يجب أن نذهب إلى هناك دون خوف. لا أستطيع الانتظار من أجل اللعب ضد كريستيانو رونالدو، سيكون من دواعي سروري أن أكون معه في المواجهة”.

ويخوض إيكاردي (25 عاما) موسما جيدا، وسجل حتى الآن ثمانية أهداف في الدوري و11 في جميع المسابقات، كما هي حال رونالدو مع يوفنتوس (10 أهداف في صدارة هدافي الدوري و11 في جميع المسابقات).

ويعود الفوز الأخير لإنتر على يوفنتوس في معقله مدينة تورينو إلى نوفمبر 2012.

دافع إضافي لرونالدو

من جانبه سيسعى النجم البرتغالي رونالدو إلى تسجيل نقاط جديدة بعد خيبة أمله في إحراز جائزة الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية للمرة السادسة حيث حل ثانيا خلف زميله السابق في ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش.

ويعتقد مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري أن هذا الأمر سيكون دافعا إضافيا للنجم البرتغالي، ويقول في هذا السياق “حافزه (رونالدو) الآن هو الفوز بها العام المقبل مع يوفنتوس”.

وعن المباراة ضد الإنتر، اعتبر أليغري “أنها مباراة العام لأنها دربي إيطاليا، وهي دائما واحدة من أصعب المباريات. خمسة من أصل خمسة على مقياس الصعوبة. لكن بعد ذلك نحن بحاجة للوصول إلى شهر مايو والفوز بالسكوديتو”.