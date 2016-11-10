إيناس لطوف تقدم باقة من الأغاني الطربية في دار الأوبرا

دمت المغنية ايناس لطوف باقة مختارة من الأغاني الطربية في حفلها مساء أمس على مسرح الدراما في دار الاسد للثقافة والفنون بدمشق بمرافقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو كمال سكيكر.

وجاء برنامج الحفل منوعا بأغان تفاعل معها الجمهور بمختلف شرائحه العمرية ومنها “القلب ولا العين” للمطربة الراحلة سعاد محمد، ورغم انها ليست من أغانيها المشهورة الا ان الجمهور احبها وصفق بعدها طويلا، بالاضافة لاغنية “كامل الأوصاف” للعندليب عبدالحليم حافظ بعدها غنت لطوف من روائع السيدة ام كلثوم “حلم” ثم قدمت ميدلي غنائي “مقتطفات” للراحل فهد بلان التي خلقت جوا جميلا في الحفل.

كما استمع الجمهور لاغنية لطوف الجديدة “بعتلك سلامي” من كلمات سامر نصور ولحن حسن حسن وتوزيع هادي كريم وكان الختام مع الراحلة وردة الجزائرية بأغنية “العيون السود”.

وعن الحفل قالت المغنية لطوف: اخترت لهذا الحفل مجموعة من الاغاني الطربية التي احبها واشتقت لغنائها كما اشتاق الجمهور لسماعها وهي من زمن الطرب الاصيل، مبينة ان الفرقة الموسيقية التي رافقتها في الحفل ضمت نخبة من اهم الموسيقيين السوريين بقيادة المايسترو سكيكر.

وعبرت لطوف عن سعادتها للانسجام والتفاعل الكبيرين من قبل الجمهور مع الاغاني، معتبرة ان هدف كل الفعاليات الفنية التي تقام في هذا الوقت في سورية هو نشر الفرح بين الناس واعطاء الامل بالغد الاجمل واثبات لقدرتنا على ممارسة الحياة والفرح وتحدي الارهاب بالفن والثقافة.

والمغنية إيناس لطوف خريجة المعهد العالي للموسيقا اختصاص غناء شرقي عام 2011 وعضو في نقابة الفنانين ولديها مشاركات في مهرجانات وحفلات في سورية وروسيا وفرنسا والمغرب ولبنان والأردن وتونس، وأصدرت عددا من الأغاني المنفردة ومجموعة من الأغنيات الوطنية، كما شاركت في الموسم الأول من برنامج “ذا فويس” ضمن فريق الفنان عاصي الحلاني.