ابتعاد واشنطن عن السرب..الصفة الطاغية على قمة العشرين

اختتمت قمة مجموعة الدول العشرين أعمالها اليوم وسط تباعد بين الولايات المتحدة وشركائها بسبب رفضها دعم التحرك لحماية المناخ وتجنب ذكر التعهدات السابقة بمحاربة الحمائية التجارية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان الختامي للقمة قوله إن الدول الأعضاء في المجموعة باستثناء الولايات المتحدة أكدت دعمها تطبيق أهداف اتفاق باريس حول التغير المناخي والتي “لا عودة عنها”.

يذكر أن الانقسامات التي شهدتها قمة مجموعة العشرين التي حاول بيانها الختامي الالتفاف عليها بعد مفاوضات شاقة حوله بين الدول كانت بسبب سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التجارة والتغير المناخي ودعمه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الرغم من تورطه في العدوان على الشعب اليمني منذ ما يقارب الـ 4 سنوات بالإضافة للتورط بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتجنب البيان الختامي للقمة ذكر مكافحة الحمائية والالتزام بالتجارة متعددة الاطراف، لافتاً إلى أن الدول الأعضاء طرحت فقط “المشكلات التجارية الحالية”.

وأكد البيان أن النظام التجاري متعدد الأطراف “لا يحقق أهدافه” على صعيد النمو وخلق الوظائف، مشدداً في الوقت ذاته على إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وكانت قمة مجموعة العشرين افتتحت أعمالها أمس في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بمشاركة قادة وممثلي دولها المتوزعة على قارات آسيا وافريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا.