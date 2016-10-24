ابتكار “شوكة” تغيّر نكهة الأطعمة

قام متخصصون من جامعة لندن، بإشراف البروفيسور أدريان شيوك باختراع جهاز خارج عن المألوف، هو عبارة عن شوكة قادرة على تغيير طعم المنتجات، وفقا لصحيفة التلغراف.

وينبعث من الشوكة تيار كهربائي ضعيف يؤثر على عمل المستقبلات في تجويف الفم مما يجعل الطعام حلوا أو مالحا، ويؤكد العلماء أنها لا تشكل خطرا على الجسم البشري.

ووجد الخبراء أن الطعم الحلو في الطعام الدافئ يتم تقبله بشكل أكبر منه في الطعام البارد، ولهذا بسبب يتم تسخين المكونات إلى حوالي 40 درجة مئوية.

ويدعي المطورون أن الغرض الرئيسي من هذه الشوكة هو جعل الغذاء صحيا أكثر، إذ يمكن للناس استهلاك كميات أقل من الملح والسكر باستخدام هذا الجهاز، مما ينعكس بشكل مفيد على الجهاز الهضمي والغدد الصماء والجهاز القلبي الوعائي، كما أنه يساعد على التخلص من الوزن الزائد.