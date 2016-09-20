ابتكار طريقة لقراءة الكتب دون فتحها!

قام علماء الفيزياء الأميركيون في مختبر MIT بتصميم جهاز يمكّنهم من قراءة الكتب دون أن يفتحوها، وذلك باستخدام إشعاع تيراهرتز.

وتعتبر تكنولوجيا استخدام إشعاع تيراهرتز من التكنولوجيات المتقدمة الواعدة التي يمكن أن تستخدم أيضاً في مجال البصريات والإلكترونيات الميكروية.‏

ويمكن أن تستخدم الموجات من هذا النوع أيضاً لإرسال المعلومات بسرعة فائقة، ورصد عمل الخلايا الحية في نظام “أونلاين” وغيرها من المجالات، حيث من المطلوب أن تكون الأهداف المراد رصدها شفافة.‏

وقد قام العلماء في مختبر MIT بتصنيع ماسح ضوئي بوسعه التمييز بين الورق الأبيض والأحرف بناءً على تغير صفات إشارات الإشعاع تيراهرتز التي تنعكس من سطح الورقة. ويسمح الماسح الضوئي بقراءة كتاب بأي أبعاد ومهما كانت سماكته.‏